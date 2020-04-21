YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı

Eskişehir’de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği tarafından 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinden Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla alınan maske talepleri, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla; sanayi işyerlerinde çalışanların takması/kullanması zorunlu hale getirilen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine valilikler aracılığıyla ihtiyaç tespiti yapılarak maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir.

Eskişehir Valiliği tarafından 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinden Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla alınan maske talepleri, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla; sanayi işyerlerinde çalışanların takması/kullanması zorunlu hale getirilen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine valilikler aracılığıyla ihtiyaç tespiti yapılarak maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren genelge gereği, insanların günlük ihtiyaçlarını görebileceği işyerlerinde hijyeni sağlamak amacıyla maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.
Talimatlar gereğince Eskişehir Valiliği tarafından 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinden Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla alınan maske talepleri, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Konu ile ilgili yapılan bir açıklamada, “ Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın talimatları doğrultusunda Vali Yardımcısı Kubilay Ant’ın koordinasyonunda güvenlik görevlileri maske talebinde bulunan işyerlerine ücretsiz olarak maskeleri teslim etmektedir. Bilindiği üzere, Korona virüs salgınından korunmak için alınması gereken en önemli tedbirlerden biri maske takmaktır. Toplum sağlığını korumak adına vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, pazar ve marketlerde, kalabalık iş ortamlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Kararın uygulanmaya başladığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tüm önlemler devletimiz tarafından alınmıştır. Firmalarımızın faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımızın gözetim ve denetiminde uygulanmaktadır. Firma çalışanlarımızın da kurallara uyarak Covid-19 ile mücadelemize destek vermeleri bizler için büyük önem arz etmektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:02
İkindi
16:47
Akşam
19:49
Yatsı
21:14

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Ermiş Eczanesi
Tepebasi
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Polen Eczanesi
Odunpazari
Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.