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Eskişehir'de toprak altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de toprak altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gümüşkonak Mahallesi Yenipınar mevkisinde su kanalı açma işlemi sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan B.A, olay yerinde hayatını kaybetti. B.A'nın cenazesi Günyüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görevliler tarafından göçükten çıkarılan U.A. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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