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Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı

11.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, trafodaki kabloları kesip çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devriyeye çıkan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafo binasının içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Kabloları keserken akıma kapıldığı öne sürülen şüpheli F.T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Trafo binası ve çevresinde yapılan incelemede ise elektrikli motosiklet, balta, levye, kerpeten, demir kesme makası, boru anahtarı, İngiliz anahtarı, tornavida, tel makası, biber gazı, papağan pense ile inşaat eldiveni ele geçirildi.

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trafo elektrik

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