YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı

Eskişehir’de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Sivrihisar ilçesi Şehit Binbaşı Osman Nuri Gülses Caddesi’nde gerçekleşti.

Eskişehir’de bir motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Sivrihisar ilçesi Şehit Binbaşı Osman Nuri Gülses Caddesi’nde gerçekleşti. Kazada H.A. idaresindeki motosiklet, O.K. hakimiyetindeki traktörle çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araç sürücüsü de yaralanırken, motosiklet sürücüsü H.A’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan H.A., 112 ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.
Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Trabzon yerel basınında Çaykur Rizespor galibiyetinin yankıları

Trabzon yerel basınında Çaykur Rizespor galibiyetinin yankıları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Işık Eczanesi
Tepebasi
Lokman Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.