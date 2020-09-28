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Eskişehir’de üretilen havuç zincir marketlerde satılacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 500 dekarlık bir alanda üretilen havuçlar zincir marketlerde satılacak.Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Eskişehir’de üretilen havuç zincir marketlerde satılacak

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 500 dekarlık bir alanda üretilen havuçlar zincir marketlerde satılacak.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever sona yaklaşılan hasat sezonunda, işletme ziyaretlerine hız verdi. Son olarak Tepebaşı İlçesi’nde sebze üreticisi Mehmet Kırımlıoğlu’nun işletmesini ziyaret eden Sever işletmede yaptığı incelemeler sonrası bir açıklama yaparak üretimi değerlendirdi. Sever, “Tepebaşı İlçesi Sakintepe Mahallesi sebze üreticilerimizden Mehmet Kırımlıoğlu bölgede 800 dekarlık ekiliş yapmaktadır. Bunun yaklaşık 500 dekarlık kısmında havuç üretimi yapan üreticimiz kalan kısımlarda domates, biber, nane gibi sebze ve bitkileri yetiştirmektedir. Aynı zamanda üreticimizin Alpu ilçesinde de yaklaşık bin dekarlık bir üretim alanı daha bulunmaktadır. Burada da marul (aysberg), kavun ve karpuz üretimi yapan üreticimiz Eskişehir şartlarında açıkta üretim yaparak yılın 9 ayı boyunca üretim sağlayabilmektedir. İşletmesinde havuçların söküm sonrası yıkanması ve paketlenmesi gibi işlemleri yapabilen küçük kapasiteli makine teçhizatı bulunmasına rağmen üreticimiz büyük pazarlardan gelen talep doğrultusunda ürettiği havuçları Ankara’nın Beypazarı ilçesine gönderip burada yıkama, boylama ve paketlemesini yaptırarak ancak bu şekilde zincir marketlere ulaştırabilmektedir. Eskişehir’in geniş ovalarında sebze üretiminin yapılabileceğini gösteren üreticilerimiz sayesinde gün geçtikçe sebze üretiminin artarak belirli merkezlerden Eskişehir gibi yeni üretim alanlarına doğru geliştiğini göstermektedir” dedi.

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