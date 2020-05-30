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Eskişehir’de uydu vericisi takılı küçük akbaba bulundu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.05.2020 20:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde üzerinde uydu vericisi bulunan bir küçük akbaba kuşu bulundu.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde üzerinde uydu vericisi bulunan bir küçük akbaba kuşu bulundu. Tedavi altına alınan akbabanın GPS ile Bulgaristan tarafından takip edildiği belirlendi.

Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi’inde üzerinde uydu vericisi bulunan küçük akbaba (Neophron percnopterus), öğleden sonra vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Eskişehir şubesi ekipleri, kuşu alarak gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için Büyükşehir Belediyesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. DKMP Eskişehir Şubesi tarafından küçük akbabanın üzerinde yapılan araştırmada, GPS’li uydu vericisinin Bulgaristan tarafından yapılan bir araştırma nedeniyle takıldığı tespit edildi.

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