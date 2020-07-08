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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, zanlıları yakaladı.

Narkotik köpeği "Lady" ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 58,43 gram sentetik uyuşturucu, 33,21 gram afyon sakızı, 6,77 gram eroin, 0,91 gram esrar, 1 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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