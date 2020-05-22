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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 zanlının evlerinde ve üst aramasında bin 144 uyuşturucu hap, 1,17 gram esrar ile 0,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan işlem yapılarak emniyetten serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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