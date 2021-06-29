Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bir adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
"Uyuşturucu ticareti" yapmak suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde narkotik detektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 217,33 gram metamfetamin, 294 sentetik hap, 48,83 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 20 tüfek şarjörü ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü. ve S.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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