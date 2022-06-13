Eskişehir'de yılın ilk 4 ayında teşvikli yatırımlar 2,2 milyar liraya ulaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yılın ilk 4 ayında Eskişehir'deki teşvikli yatırımların tutarının 2,2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, açıklanan verilere göre sanayi üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 10,8 artış gösterdiğini kaydetti.

Sanayinin yeni yatırımlar, üretim ve ihracatla ekonomiye destek olmaya devam ettiğini ifade eden Küpeli, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de 2021 yılının tamamında 119 yeni yatırım için 4,3 milyar liralık teşvik belgesi düzenlenmişti. Bu yılın ilk 4 ayında ise yatırım tutarı şimdiden 2,2 milyar liraya ulaşmış olup, ilk 4 ayda 54 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş durumda. Bu yatırımlarla 2 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanmış olacak. İlk 4 aydaki 2,2 milyarlık toplam yatırımın yüzde 85'ine karşılık gelen 1,9 milyar liralık kısmı imalat sanayisi alanındaki yatırımlardan ve bunların büyük kısmı da Eskişehir OSB'de gerçekleşecek yeni sanayi yatırımlarından oluşuyor. İmişehir'de bulunan OSB 1. gelişme alanımızda yeni sanayi tesislerinin inşaatı ile bizim OSB olarak gerçekleştirdiğimiz altyapı inşaatları büyük bir hızla devam ediyor. Yıl sonuna doğru ve gelecek yıl çok sayıda yeni sanayi tesisi burada üretime başlayarak ülkemiz ve Eskişehir ekonomisine katkı sağlayacaklar."

- "Sanayiciler olarak yatırıma, üretime ve ihracata her şartta devam ediyoruz"

Küpeli, TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan verilerde gösteriyor ki imalat sanayimiz büyümeye ve bu zorlu şartlarda bile ekonomimizi sırtlamaya devam ediyor. 2022 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarken, imalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 11,9 artmış durumda. Ülkemiz ve dünya piyasalarındaki belirsizlikler, önümüzü görmekte bize zorluklar yaşatsa da sanayiciler olarak yatırıma, üretime ve ihracata her şartta devam ediyoruz. Açtığımız her yeni tesis istihdama katkı demek, pandemiden bu yana sadece sanayi sektörümüz ülkemiz de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor."

Küpeli, sanayi kuruluşlarının yoğun bir şekilde ihracata çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar biz üreticileri gerçekten ciddi ölçüde etkiliyor. Firmalarımızın ciroları büyüyor ancak finansman ihtiyaçlarımız çok daha hızlı artıyor. Sakin ve stabil bir ekonomik ortamda sanayimizin önünü görerek büyümesi, devletimiz ve tüm ekonomik birimler için çok daha yararlı olacaktır."

