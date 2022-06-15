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Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

15.06.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla açığa alınan biri komiser, 5'i polis memuru ve biri eski Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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