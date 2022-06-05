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Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi

05.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Eskişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen çiftin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Sivrihisar-Polatlı kara yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli meslek lisesi öğretmeni Hasan Özkan (68) ile emekli sınıf öğretmeni eşi Nebahat Özkan'ın (67) cenazesi, yakınları tarafından alınarak Bursa'ya getirildi.

Özkan çiftinin cenazesi, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürülerek burada helallik alındı, dua edildi.

Cenazeler, daha sonra Görükle Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Özkan çiftinin Ankara'da pilot olarak görev yapan oğullarının yanına ziyarete giderken Sivrihisar-Polatlı kara yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunda dün, Hasan Özkan idaresindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarpmış, kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Nebahat Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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trafik kazası Öğretmen Bursa Eskişehir

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