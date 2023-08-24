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Eskişehir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

24.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım arazisinde çıkarak ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Eskişehir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

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Eskişehir Seyitgazi orman yangını helikopter

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