YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti

Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti

24.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan tekvandocu hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren tekvandocu Taha Görkem Sarı, vefat etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Genç sporcumuz Taha Görkem Sarı'nın yaklaşık 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sporcumuz Taha Görkem Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Afyon'da düzenlenen Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme müsabakalarına giderken geçirdikleri trafik kazası sonrasında Eskişehir bölgesi antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmiş, sporcu Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.