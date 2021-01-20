Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli S.A.A'yı yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada maske kutusuna gizlenmiş 11,32 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai, şeker kutusu içerisinde gizlenmiş şekilde araç anahtarı görünümlü birer hassas terazi, tabanca ile tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.