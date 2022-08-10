Eskişehir'den çaldıkları iddia edilen otomobille Burdur'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, zanlılar O.B. ve M.A.S'nin bu araçla Antalya istikametine gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, aracı çaldıkları öne sürülen şüphelileri Burdur'un Bucak ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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