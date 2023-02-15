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Eskişehir'den iki meslek lisesi Hatay'da günlük 12 bin kişilik yemek veriyor

15.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bulunan iki meslek lisesi, Hatay'da kurdukları mobil mutfaklarda, bölgedeki depremzedelere ve saha personeline 3 öğün yemek yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetleri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla depremin ardından Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri iki mobil mutfakla Hatay'a gitti.

Milli Eğitim Bakanlığının ve gönüllülerin desteğiyle Samandağ ilçesinde iki farklı konuma yerleşen mobil mutfaklarda depremzedeler, arama kurtarma, gönüllü yardım kuruluşu ve kamu personeli olmak üzere 12 bin kişiye günlük üç öğün yemek veren öğretmenler, bölgedeki çeşitli lojistik ve yardım dağıtımı faaliyetlerinde de görev alıyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yemeğin yanı sıra elektrik, ısıtma, su gibi teknik desteklerle de bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarına destek veriyor.

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