YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre; şehirde bugün akşam saatlerinden başlayarak yarın 9 Ekim akşam saatlerine kadar kadar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Eskişehir Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir’in batı ve orta kesimlerinde; yarın öğle saatlerinden itibaren de doğu kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre; şehirde bugün akşam saatlerinden başlayarak yarın 9 Ekim akşam saatlerine kadar kadar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Eskişehir Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir’in batı ve orta kesimlerinde; yarın öğle saatlerinden itibaren de doğu kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 9 Ekim cuma günü Eskişehir il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Açıklamada, bu süreçte oluşması muhtemel riskler olarak; ani sel, su baskını, yıldırım düşme, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi hasatlara yol açacağı belirtirken, buna karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Söke AK Parti yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Söke AK Parti yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Balçova EBA Destek Merkezi açıldı
Balçova EBA Destek Merkezi açıldı
Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı
Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı
Öğrencilere beslenme önerileri
Öğrencilere beslenme önerileri

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:54
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.