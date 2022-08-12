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Eskişehir'in olimpik havuzunda günde 2 bin 500 kişi yüzme eğitimi alıyor

12.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er: - "Başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar artarak devam edecek. İnşallah bu havuzlarımız ileride Eskişehir'imizin sesini sporuyla ön plana çıkaracaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de 10 ay önce hizmete açılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda günde ortalama 2 bin 500 kişiye yüzme eğitimi veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl ekim ayında açılışı yapılan tesiste olimpik havuz, yarı olimpik havuz ve çırpınma havuzu bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 8 antrenörün görev yaptığı tesisteki 16 kulvarda, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında günde 2 bin 500 kişi yüzme eğitimi alıyor.

Gruplar halinde farklı seanslarda verilen yüzme eğitimleri, her gün açık olan tesiste sürüyor.

Çocuk, yetişkin ve engelli bireylerin yüzme öğrendiği Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu, kentteki kulüplere de ev sahipliği yapıyor.

- Sümeyye Boyacı da antrenmanlarını Yenikent'te yapıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine, havuzların yaz döneminde çocuklar ve gençlerle şenlendiğini söyledi.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin önemine değinen Er, "Havuzumuz hiç boş kalmıyor. Sadece antrenörlerimizin öğrencileri değil, 20 spor kulübünün öğrencileri de havuzumuzdan faydalanıyor." dedi.

Er, bu havuzlar sayesinde yüzme branşında Eskişehir'de milli sporcular yetiştirilmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Avrupa ve dünya şampiyonu paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın da yarışmalara Yenikent'te hazırlandığını anlatan Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sümeyye kızımız herkese örnek oluyor. Herkes Sümeyye Boyacı olmak için gayret gösteriyor. Bu anlamda hem kulüplerimiz, hem antrenörlerimiz ciddi anlamda gayret gösteriyorlar. Başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar artarak devam edecek. İnşallah bu havuzlarımız ileride Eskişehir'imizin sesini sporuyla ön plana çıkaracaktır."

Abdulselam Er, Eskişehir'deki ailelerinin spora büyük destek verdiğini aktardı.

Velilerin, çocuklarını yüzmeyi öğrenmesi için gayret gösterdiğini belirten Er, "Kayıt döneminde önemli yoğunluk yaşanıyor. Eskişehir bozkır kenti olmasına rağmen yüzmenin kıymetini bilen bir şehir. Yüzme sporunun insan sağlığına ne denli faydalı olduğunu bilen bir il. Çocuklarını havuza getiren veliler, tribünden onları izleyebiliyor. Biz de velileri burada gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Havuzlarımızdan çocuklarımızın yanı sıra yetişkinler de faydalanabiliyor. Yetişkinlere de yüzme eğitimleri veriyor. Engellilere de 'Mutlu Çarşamba' adlı proje kapsamında yüzmeyi öğretiyoruz." diye konuştu.

- Antrenörler geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Fatih Kaybal da öğrenme aşamasında her bir grubun eğitiminin yaklaşık iki ay sürdüğünü belirtti.

Yüzmeyi öğrenenlerin performans sporcusu olarak antrenmanlara katılabildiğini vurgulayan Kaybal, "Havuzumuzda yüzme bilmeyen, yüzme bilen ve performans grubu olarak üç farklı grubumuz var. Bunun dışında yetişkin kadın ve yetişkin erkeklere verdiğimiz kurslarımız var. Engelli bireylerle çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havuzda sporcularına eğitim veren Mika Spor Kulübü antrenörü Barış Özgü ise Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nun kent için önemine işaret etti.

Tesisin modern imkanlara sahip olduğunu ifade eden Özgü, "Muhteşem bir yapı. Eskiden böylesine güzel bir havuzu hayal ediyorduk. Bu havuz, Eskişehir için büyük bir kazanım. Son derece teknolojik ve büyük. Elit sporcuların antrenmanları için büyük bir eksik kapatıldı." diye konuştu.

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