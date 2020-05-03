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Eskişehir sokaklarında korona sessizliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Gece hayatındaki haraketlilikle ünlü olan Eskişehir’deki sokaklar, baharın güzelliğine rağmen koronavirüs tedbirleri sebebi ile tamamen boş kaldı.Gece gündüz hiç boş kalmayan Eskişehir’deki bazı cadde ve sokaklar, ilkbaharla birlikte ülke gündemine giren koronavirüsten önemli ölçüde etkilendi.

Gece hayatındaki haraketlilikle ünlü olan Eskişehir’deki sokaklar, baharın güzelliğine rağmen koronavirüs tedbirleri sebebi ile tamamen boş kaldı.
Gece gündüz hiç boş kalmayan Eskişehir’deki bazı cadde ve sokaklar, ilkbaharla birlikte ülke gündemine giren koronavirüsten önemli ölçüde etkilendi. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde sabahlara kadar hareketliliğin sürdüğü bazı bölgeler koronovirüs sebebi ile uygulanan kısıtlamalar sebebi ile boş kaldı. Karantina için vatandaşların dışarıya çıkmadığı bu günlerde ise Eskişehir sokakları özellikle bahar döneminde hiç tanık olunmayan görüntülere sahne oldu.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
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