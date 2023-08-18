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Eskişehirli Kung Fu’culardan 13 madalya

18.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli sporcular 15 ülkeden bin 100 sporcunun katıldığı turnuvada 2’si altın, 13 madalya kazandı.

Eskişehirli Kung Fu’culardan 13 madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu şampiyonası sona erdi. Turnuvaya 15 ülkeden bin 100 sporcu katıldı. Eskişehir’i temsil eden sporcular ise turnuvaya damga vurdu. Farklı kategorilerde yarışan sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuvadaki mücadeleleriyle podyuma çıkmaya hak kazanan sporculardan Mislina Yirmibeşcik ve Derin Sare Pozam altın; Arzu Kabal, Zeynep Berra Bayram, Aysu Özkılıç ile Irmak Sever gümüş; Şerife Yorgangılar, Gül Bilge Akay, Habibe Eda Özkan, Semih Atıcı, Ensar Çekici, Eliz Kütükkıran ve Ceylin Duru Pozam ise bronz madalyanın sahibi oldu.


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