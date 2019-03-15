Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında Eskişehirspor ile Altınordu, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altınordu, Eskişehirspor'u 4-2 mağlup ederken play-off yarışını sürdürürken Eskişehirspor, ateş hattından kurtulamadı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Okan Derici, 44. dakikada Serdar Deliktaş, 67'de Atakan Üner ve 70. dakikada Kerim Alıcı kaydetti. Eskişehirspor'un gollerini ise 20'de Sissoko ve 77'de İbrahim Öner attı.
Bu sonucun ardından Altınordu, üst üste 2. galibiyetini aldıu ve 45 puanla maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 25 puanla 16. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Milinkovic’in sol kanattan çevirdiği topta İbrahim Sissokko net bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
24. dakikada Kerim Alıcı’nın sağ çaprazda çizgiden çevirdiği topta penaltı noktasının üzerinden vuruşunu yapan Okan Derici durumu eşitledi. 1-1
43. dakikada Marko Milinkovic sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Vuruş açısı ararken son anda Altınordu savunmasının müdahalesiyle top tehlikeli alandan uzaklaştırıldı.
45. dakikada Serdar Deliktaş, atılan şut sonrası Eskişehirspor kalecisi Ekrem’den dönen topu tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-2
67. dakikada Serdar Deliktaş’ın pasında defansın arkasına sarkan Hüseyin Üner, Eskişehirspor kalecisi Ekrem’i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-3
70. dakikada yine Serdar Deliktaş’ın pasında Kerim Alıcı önde yakalanan Eskişehirspor savunmasının arkasına sızarak farkı açtı. 1-4
77. dakikada Hakan Aslantaş’ın açtığı ortaya İbrahim Halil kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda müdahale ederek topu çıkarttı. Dönen topu yine İbrahim Halil tamamladı. 2-4
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mert Güzenge xx, Özgür Ertem xx, Erkan Akbulut xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, İbrahim Sissokko x (İbrahim Halil Öner dk. 73 xx), Berkay Tolga Dabanlı xx, Kamal İssah xx, Marko Milinkovic xx, Alperen Kocabaş xx (Mete Kaan Demir dk. 57 x), Erdal Akdari x, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat x (Emre Güral dk. 46 xx), Hakan Aslantaş xx, Mehmet Özcan xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx (Hüseyin Üner dk. 63 xx), Oğulcan Ülgün xxx, Muhammed Mert xx, Kerim Alıcı xxx, Serdar Deliktaş xxx (Enes Kubat dk. 90 ?), Ali Yaşar xx, Okan Derici xx (Berkay Samancı dk. 61 xx), Anıl Koç xx, Sinan Osmanoğlu xx
Goller: İbrahim Sissokko (dk. 20), İbrahim Halil (dk. 77) (Eskişehirspor), Okan Derici (dk. 24), Serdar Deliktaş (dk. 45), Hüseyin Üner (dk. 67), Kerim Alıcı (dk. 70) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Kamal İssah, Erdal Akdari (Eskişehirspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu)
Schalke'de beklenen ayrılık
F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Ve Ribery'nin yeni adresi belli oldu!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Menajeri açıkladı
Fırat Aydınus'un cezası belli oldu
Taner Öcal dönemi sona erdi
Kagawa'ya milli davet
Trabzonspor'da zorunlu değişim
Güneş 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak
Ryan Donk'un 1 maçı kaldı
Rodrigues'ten olay transfer itirafı
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Balıkesir şokta! Transfer yasağı...
Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum