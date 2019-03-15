Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında Eskişehirspor ile Altınordu, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altınordu, Eskişehirspor'u 4-2 mağlup ederken play-off yarışını sürdürürken Eskişehirspor, ateş hattından kurtulamadı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Okan Derici, 44. dakikada Serdar Deliktaş, 67'de Atakan Üner ve 70. dakikada Kerim Alıcı kaydetti. Eskişehirspor'un gollerini ise 20'de Sissoko ve 77'de İbrahim Öner attı.

Bu sonucun ardından Altınordu, üst üste 2. galibiyetini aldıu ve 45 puanla maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 25 puanla 16. sırada kaldı.

hafta maçlarında Altınordu, Osmanlıspor'u konuk edecek. Eskişehirspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Milinkovic’in sol kanattan çevirdiği topta İbrahim Sissokko net bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

24. dakikada Kerim Alıcı’nın sağ çaprazda çizgiden çevirdiği topta penaltı noktasının üzerinden vuruşunu yapan Okan Derici durumu eşitledi. 1-1

43. dakikada Marko Milinkovic sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Vuruş açısı ararken son anda Altınordu savunmasının müdahalesiyle top tehlikeli alandan uzaklaştırıldı.

45. dakikada Serdar Deliktaş, atılan şut sonrası Eskişehirspor kalecisi Ekrem’den dönen topu tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-2

67. dakikada Serdar Deliktaş’ın pasında defansın arkasına sarkan Hüseyin Üner, Eskişehirspor kalecisi Ekrem’i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-3

70. dakikada yine Serdar Deliktaş’ın pasında Kerim Alıcı önde yakalanan Eskişehirspor savunmasının arkasına sızarak farkı açtı. 1-4

77. dakikada Hakan Aslantaş’ın açtığı ortaya İbrahim Halil kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda müdahale ederek topu çıkarttı. Dönen topu yine İbrahim Halil tamamladı. 2-4