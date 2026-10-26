Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi öncesi iddialı sözler! "10 kişiyle yendim, yine yeneceğim"

Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev derbide ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de tüm gözler bu kritik mücadeleye çevrildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yönetim, teknik heyet ve takım kaptanları dev karşılaşma öncesinde galibiyet kenetlenmesi sağladı.

"10 KİŞİYLE YENDİM, YİNE YENECEĞİM"

Mücadele öncesinde öz güvenli bir duruş sergileyen teknik direktör İsmail Kartal'ın, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda net mesajlar verdiği öğrenildi. Derbi atmosferlerine son derece hakim olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Ben takımımı derbilerde nasıl motive edeceğimi, o statta nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. 10 kişiyle yendim. Yine gidip Galatasaray'ı yeneceğim" ifadelerini kullanarak talebelerine büyük bir moral ve güven aşıladığı aktarıldı.

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SAVUNMADA KOJO OPPONG SÜRPRİZİ VE SKRINIAR DOKUNUŞU

Sarı-lacivertli ekipte Ake'nin sakatlığı sonrasında savunma hattında mecburi bir değişime gidildi. Hollandalı stoperin yokluğunda formayı 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Oppong'a emanet etmeye hazırlanan İsmail Kartal, genç oyuncunun antrenman performansından oldukça memnun kaldı. Dev derbide ilk kez bu atmosferi tadacak olan Oppong'a stoperdeki partneri Milan Skriniar özel destek verdi. Tecrübeli Slovak savunmacının, genç takım arkadaşına sahadaki konumlanma ve derbi stresiyle başa çıkma konusunda detaylı uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

HÜCUM HATTI ŞEKİLLENDİ

Sarı-lacivertli ekibin RAMS Park'taki en büyük kozları da netleşti. Teknik heyetin, kanat bölgelerini formda isimler Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'a emanet edeceği, 10 numara pozisyonunda ise maça damga vurması beklenen Mason Greenwood'a görev vereceği ifade edildi.