Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası!

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'a 6 puan silme ve iki dönem transfer yasağı geldi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ruud Boffin'in alacakları için Belçikalı kaleciyle anlaşılamadığı ve bunun ardından cezanın geldiği açıklandı.
"Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir.
Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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