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Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası!

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 10.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Eskişehirspor, Ruud Boffin’in alacaklarından dolayı 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı aldığını açıkladı.

Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası!

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'a 6 puan silme ve iki dönem transfer yasağı geldi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ruud Boffin'in alacakları için Belçikalı kaleciyle anlaşılamadığı ve bunun ardından cezanın geldiği açıklandı.

İŞTE ESKİŞEHİRSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir.

Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

fdg


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Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor puan silme transfer yasağı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Zaten küme düşüyodu..yönetimde para yok..cavit19 kurtarsın diye bekliyolar..
tff 2.ligde oynaması kesinleşti
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