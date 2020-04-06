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Eskişehirspor'a transfer yasağı geliyor! İşte detaylar

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Maddi açıdan kötü durumda olan Eskişehirspor'a kötü haber geldi.

Eskişehirspor'a transfer yasağı geliyor! İşte detaylar

Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor. Maddi açıdan zor günler geçiren Eskişehir temsilcisine kötü haber geldi.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden olan Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 nisan tarihine kadar ödeme yapılmaz ise -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek. Boffin'e 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor.

"ŞEHRE DURUMU İZAH ETTİK"

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

SEZON BAŞINDA DA PUANI SİLİNMİŞTİ

1965 yılında kurulan ve 55 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Eskişehirspor, sezon başında da eski futbolcusu Pinto'ya olan ödemesinden dolayı FIFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırılmıştı.

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Eskişehirspor Boffin

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