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Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Altınordu’yu konuk edecek olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde 11:30’da başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Karşılaşma saatini beklemeye geçen siyah-kırmızılılar tesiste kampa girdi. Maç öncesinde İzmir temsilcisi Altınordu topladığı 20 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor.

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