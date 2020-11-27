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Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 antrenör koronavirüse yakalandı!

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 27.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 3 futbolcu ve 1 antrenörünün yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 antrenör koronavirüse yakalandı!

Tüm dünyada etkisini devam ettiren koronavirüs pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 4 koronavirüs vakası açıkladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, kulüpte yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3'ü futbolcu, 1'i de antrenör olmak üzere toplam 4 kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

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