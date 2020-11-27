Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 antrenör koronavirüse yakalandı!

Tüm dünyada etkisini devam ettiren koronavirüs pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 4 koronavirüs vakası açıkladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, kulüpte yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3'ü futbolcu, 1'i de antrenör olmak üzere toplam 4 kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

