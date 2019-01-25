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Eskişehirspor'da 9 futbolcunun lisansı çıkmadı

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 25.01.2019 19:21 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sezon başında anlaşma sağlanan 9 futbolcu, lisanslarının çıkmaması nedeniyle tesislerden ayrıldı.

Eskişehirspor'da 9 futbolcunun lisansı çıkmadı

Siyah-kırmızılı kulübün sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı.

Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için teşekkür etti.

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