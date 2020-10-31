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Eskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıkları

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 31.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında evinde konuk edeceği Akhisarspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Eskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıkları

Eskişehirspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Tedavileri süren Muhammet, Selman ve Ömer Faruk ise antrenmanda yer almadı. Siyah-Kırmızılı takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

(İHA)

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