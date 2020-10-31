Eskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıkları

Eskişehirspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Tedavileri süren Muhammet, Selman ve Ömer Faruk ise antrenmanda yer almadı. Siyah-Kırmızılı takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
(İHA)
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