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Eskişehirspor genç golcüsü İbrahim Halil Öner'i takımda tuttu

FUTBOL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Eskişehirspor’un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Eskişehirspor genç golcüsü İbrahim Halil Öner'i takımda tuttu

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş ile bir araya gelen İbrahim Halil Öner, sözleşmesini 2 yıl uzatan imzayı attı. 2 yıl daha Eskişehir ekibinin formayı terletecek olan genç golcü, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Transferde önceliği iç transfere veren Eskişehirspor’un kadrosunu korumak istediği öğrenildi.

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Eskişehirspor İbrahim Halil Öner Osman Taş

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