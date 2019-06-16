Eskişehirspor genç golcüsü İbrahim Halil Öner'i takımda tuttu

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş ile bir araya gelen İbrahim Halil Öner, sözleşmesini 2 yıl uzatan imzayı attı. 2 yıl daha Eskişehir ekibinin formayı terletecek olan genç golcü, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Transferde önceliği iç transfere veren Eskişehirspor’un kadrosunu korumak istediği öğrenildi.

