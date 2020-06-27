SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Eskişehirspor
  4. Eskişehirspor, küme düştü!

Eskişehirspor, küme düştü!

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 27.06.2020 19:37 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Altay'la 2-2 berabere kaldı ve bitime 4 hafta kala küme düştü.

Eskişehirspor, küme düştü!

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Altay'ı konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Mehmet Özkan ve 68. dakikada Onur Bayramoğlu kaydetti. Altay'a beraberliği getiren golleri 86. dakikada Kerim Avcı ve 87. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu attı.

Altay'da Leandro Kappel, 90+1. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞTÜ!

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala 12 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Altay ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.

Eskişehirspor, Ulusal Lisans Kriterlerini tamamlanmaması, Ruud Boffin ve Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle toplamda -15 puan silme cezasına çarptırılmıştı.

Altay, gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlayacak. Eskişehirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Genç futbolcu hayatını kaybetti!Genç futbolcu hayatını kaybetti!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

Efsane isim koronavirüse yakalandı

Efsane isim koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor, küme düştü!

Eskişehirspor, küme düştü!

Mehmet Özdilek: Birinci etabı zor da olsa geçmek önemliydi

Mehmet Özdilek: Birinci etabı zor da olsa geçmek önemliydi

Eskişehirspor'un en genç futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası!

Eskişehirspor'a şok ceza!

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı

Es-Es'te ayrılık var

Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi

Efsane kulübe haciz şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.