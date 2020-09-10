Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu

TFF 1. Lig'den Avrupa'ya oyuncu ihracı sürüyor. Eskişehirspor, genç forvetini Avusturya'ya gönderdi.Ligin köklü takımlarından olan Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.
Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de Zajc ayrılıyor iddiasi
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de hedef Papiss Cisse
Cimbom'da yeni transfer görüntülendi
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
Beşiktaşlı isim Süper Lig ekibine gidiyor
Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor
Fatih Terim'den transfer kararı
Milan'dan flaş transfer
Milli yıldıza rekor bonservis!
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum