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Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 10.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Son yıllarda Avrupa'nın dev liglerine ciddi sayıda oyuncu ihracı yapan TFF 1. Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Eskişehirspor, 17 yaşındaki forveti Metehan Altunbaş'ın Avusturya'nın LASK Linz takımına transfer olduğunu açıkladı.

Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu

TFF 1. Lig'den Avrupa'ya oyuncu ihracı sürüyor. Eskişehirspor, genç forvetini Avusturya'ya gönderdi.Ligin köklü takımlarından olan Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.

300 BİN EURO KAZANACAKLAR

Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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