Eskişehirspor pas ve şut çalıştı

Eskişehirspor, ligin 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör İlhan Var yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.
Topla koordinasyon, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Eskişehirspor, dünkü sabah antrenmanın ardından bugün saat 13:00'de maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.
Pele 80 yaşında
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Gurbetçi yıldız koronavirüse yakalandı
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a mesaj
Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!
Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok! Pozitif çıktı!
Fenerbahçe çift kale maç yaptı
Beşiktaş'ta başkan Çebi antrenmanı izledi
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Okuyucu Yorumları 0 yorum