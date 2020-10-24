SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eskişehirspor pas ve şut çalıştı

Eskişehirspor pas ve şut çalıştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor pas ve şut çalıştı

Eskişehirspor, ligin 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör İlhan Var yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Topla koordinasyon, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Eskişehirspor, dünkü sabah antrenmanın ardından bugün saat 13:00'de maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
İstanbulspor, 90'dan sonra alev aldıİstanbulspor, 90'dan sonra alev aldı
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
TFF 1. Lig'de mücadele eden 82 yıllık kulübün ismi değişti
TFF 1. Lig'de mücadele eden 82 yıllık kulübün ismi değişti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bursaspor - Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
Bursaspor - Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
Özer Hurmacı yetiştirilmeye çalışılıyor
Özer Hurmacı yetiştirilmeye çalışılıyor
Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor'da
Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor'da
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor pas ve şut çalıştı
Eskişehirspor pas ve şut çalıştı
Dünyada 17 yaş altı oyuncular içinde en pahalı isim Burak İnce oldu
Dünyanın en değerlisi Türkiye'den! İşte o isim...
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
TFF 1. Lig'de mücadele eden 82 yıllık kulübün ismi değişti
ÖZET | İstanbulspor - Akhisarspor: 2-2
İstanbulspor, 90'dan sonra alev aldı
Altay'da 15 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Büyük şok! 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Ankaraspor'da 16 pozitif vaka
Ankaraspor'da 16 pozitif vaka
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.