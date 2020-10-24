Eskişehirspor pas ve şut çalıştı

Eskişehirspor, ligin 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör İlhan Var yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Topla koordinasyon, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Eskişehirspor, dünkü sabah antrenmanın ardından bugün saat 13:00'de maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

