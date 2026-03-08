SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Eskişehirspor

Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya’ya selam

TFF 3. Lig’de zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar’ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederken kırmızı-siyahlı ekibin bando takımının, dünyaca ünlü dizi ’La Casa de Papel’in müziğiyle yaptığı tribün şovu ise maça damga vurdu.

Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya’ya selam

TFF 3. Lig’in kritik haftasında Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan müsabakada Eskişehirspor, adeta gol olup yağdı. Maçın başlama düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 90 dakika sonunda sahadan 7-0’lık skorla galip ayrıldı ve Eskişehirspor taraftarına bayram havası yaşattı.

TRİBÜNLERDE İSPANYA RÜZGARI

Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya’ya selam 1

Maçın skorundan çok konuşulan bir diğer detay ise Eskişehirspor’un simgelerinden biri olan bando takımının performansı oldu. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen ’Türkiye-İspanya Kardeşliği’ akımına sessiz kalmayan Eskişehirspor taraftarı, bu dostluğu tribüne taşıdı.

Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya’ya selam 2

Eskişehirspor Bando Takımı, dünya genelinde izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi ’La Casa de Papel’ ile özdeşleşen ’Bella Ciao’ müziğini Eskişehirspor marşına uyarladı. Binlerce taraftar hep bir ağızdan söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe-Samsunspor maçına saatler kala MHK'dan duyuruF.Bahçe-Samsunspor maçına saatler kala MHK'dan duyuru
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye anlamlı destek! İftar sofraları kurduKerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye anlamlı destek! İftar sofraları kurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.