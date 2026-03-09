SPOR

Mert Müldür maç sonunda isyan etti! Nişanlısından sosyal medyada olay cevap

Fenerbahçe evinde Samsunspor'u uzun süre hatırlanacak maçta 3-2 devirirken, maç içerisinde sarı-lacivertli takımın taraftarı Mert Müldür'e tepki göstermişti. Maçın ardından konuşan Fenerbahçeli Mert Müldür, tribünde bulunan nişanlısının ağır küfürler nedeniyle ağlayarak stadı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Mert Müldür maç sonunda isyan etti! Nişanlısından sosyal medyada olay cevap
Kadıköy'de dün gece yaşanan inanılmaz geri dönüş hala hafızalarda yer edinirken, skor dışında gerçekleşen saha içi ve dışı olaylarda gündeme oturdu.

MERT MÜLDÜR'ÜN NİŞANLISINA ŞOK SÖZLER! SOSYAL MEDYA KAYNADI...

Mert Müldür maç sonunda isyan etti! Nişanlısından sosyal medyada olay cevap 1

Mert Müldür, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdaki nişanlısına küfür ettiğini ve nişanlısının stadyumu erkenden terk ettiğini açıkladı.

Fenerbahçeli bir taraftar: "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten."

Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela: "İnşallah."

MERT MÜLDÜR GECE YARISI AÇIKLAMA YAYINLADI! "KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL..."

Mert Müldür maç sonunda isyan etti! Nişanlısından sosyal medyada olay cevap 2

Mert Müldür, Fenerbahçe tribünlerinden gösterilen tepkilere yanıt verdi: "Bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil."

NE OLMUŞTU?

Mert Müldür maç sonunda isyan etti! Nişanlısından sosyal medyada olay cevap 3

Fenerbahçe'nin yediği gollerde hatası olduğu düşünülen Mert Müldür'e tribünlerden büyük tepki geldi. Kadıköy'de gollerin arkasından gelen ıslıklara bir diğer tribünde destek göstererek karşılık verdi.

