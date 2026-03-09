Mert Müldür maç sonunda isyan etti! Nişanlısından sosyal medyada olay cevap

Kadıköy'de dün gece yaşanan inanılmaz geri dönüş hala hafızalarda yer edinirken, skor dışında gerçekleşen saha içi ve dışı olaylarda gündeme oturdu.

MERT MÜLDÜR'ÜN NİŞANLISINA ŞOK SÖZLER! SOSYAL MEDYA KAYNADI...

Mert Müldür, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdaki nişanlısına küfür ettiğini ve nişanlısının stadyumu erkenden terk ettiğini açıkladı.

Fenerbahçeli bir taraftar: "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten."

Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela: "İnşallah."

MERT MÜLDÜR GECE YARISI AÇIKLAMA YAYINLADI! "KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL..."

Mert Müldür, Fenerbahçe tribünlerinden gösterilen tepkilere yanıt verdi: "Bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin yediği gollerde hatası olduğu düşünülen Mert Müldür'e tribünlerden büyük tepki geldi. Kadıköy'de gollerin arkasından gelen ıslıklara bir diğer tribünde destek göstererek karşılık verdi.