Kadıköy'de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlarla birbirine girdi: Galatasaray'ı duyunca çıldırdı

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından statta gergin anlar yaşandı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile tribünler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, araya giren Sadettin Saran tansiyonun daha fazla yükselmesini önledi. Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamalarda hem taraftarlara hem de hakem yönetimine tepki gösterdi.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ardından ise saha kenarında tansiyon yükseldi.

BAŞKAN TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Kadıköy de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlarla birbirine girdi: Galatasaray ı duyunca çıldırdı 1

Alınan bilgilere göre, atılan golün ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, karşılıklı tepkilerin artmasıyla birlikte arbede noktasına kadar ulaştı. Yüksel Yıldırım’ın bulunduğu locada tansiyonun yükselmesi üzerine, çevredeki yöneticiler ve izleyiciler devreye girerek tarafları sakinleştirmek için araya girdi.

SADETTİN SARAN ARAYA GİRDİ

Kadıköy de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlarla birbirine girdi: Galatasaray ı duyunca çıldırdı 2

Tartışmanın daha fazla büyümesini ise Sadettin Saran önledi. Sarı-lacivertli kulübün başkanının araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, olayın büyümeden sona erdiği görüldü.

"SEN MAÇ SATIYORSUN" DEYİNCE ÇILDIRDIM

Kadıköy de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlarla birbirine girdi: Galatasaray ı duyunca çıldırdı 3

Karşılaşmanın ardından Beyaz Tv'ye bağlanan Yüksel Yıldırım: “Fenerbahçeli bir taraftar bana, ‘Sen şikecisin. Galatasaray’a böyle oynamıyorsun. Hadi git Galatasaray’a da böyle oyna’ dedi. ‘Sen maç satıyorsun’ deyince çıldırdım, küfür ettim."

"DEĞMEZ!"

Kadıköy de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlarla birbirine girdi: Galatasaray ı duyunca çıldırdı 4

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım ise hakem yönetimine tepki gösterdi.

"Söyleyecek çok şey var ama değmez. Bu gece bizi ikinci yarıda hakem, takdir haklarının hepsini bize karşı kullandı. Anadolu takımlarının kimse, İstanbul’dan puan almasını istemiyor."

