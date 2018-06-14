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Eskişehirspor Ümit Özat ile görüştü

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un, Ümit Özat ile teknik direktörlük konusundaki görüşmesinden bir sonuç çıkmadı.

Eskişehirspor Ümit Özat ile görüştü

Geçen sezon Yılmaz Vural ile son haftalarda aldığı sonuçların ardından lige tutunan Eskişehirspor, kongrede tekrar başkanlığa Halil Ünal’ın seçilmesinin ardından çalışmalarına başladı. Ligin sonunda Yılmaz Vural’dan boşalan teknik direktörlük konusunda Eskişehir ekibi, geçen yıl Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat ile görüşmelere başlamıştı. Bugün öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerine gelen tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 2 saat boyunca Başkan Ünal ile görüştü. Görüşmelerin ardından Ümit Özat’ın imza atması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcı ise apar topar tesislerden ayrıldı.

Ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, “Bir takım hangi ligdeyse şehir de o ligdedir. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz ve bayramın ardından hız kazanacağız. Hedefsiz bir Eskişehirspor düşünülemez. Bu kulübün anlı şanlı bir tarihi var. Çok büyük bir takımız ve layık olduğumuz yere döneceğiz. Bunun için de şampiyon bir kadro kuracağız. Sıfırdan elbirliği ile kadro kuracağız. Bizi şampiyon yapacak bir teknik adama ihtiyacımız var. Ümit Özat ile de görüştük. Ona da hedeflerimizden bahsettik. Diğer hocalarla da hali hazırda görüşüyoruz. Alt yapıdan oyuncularımız yetişiyor. Ligi bilen oyunculara da ihtiyacımız var. Mevcut takıma takviyeler mutlaka yapacağız. Avrupa takımları bu kente gelecek, stadımız eskiden olduğu gibi daha da şenlenecek” dedi.

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Eskişehirspor ümit özat Spor Toto 1. Lig

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