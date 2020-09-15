Eskişehirspor’un borcu belli oldu

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, acil borcun 130 milyon lira olduğunu ifade ederek, "FIFA ve TFF’de bekleyen futbolcu, teknik kadro ve diğer personele borcumuz 130 milyon lira. Biz bunu peşin ödemelerde 40-60 milyon lira ile kapatarak derdimizin yüzde 80’lik kısmından kurtulabiliriz” dedi. TFF 1’inci lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Mali Genel Kurul toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Eskişehirspor Kulübü Başkan Mustafa Akgören ve 70 kadar kulüp üyesi katıldı. Yönetim Kurulu üyelerince yapılan mali borçlara ilişkin açıklamada şu an kulübün borcunun 234 milyon 923 bin 904 lira olduğu ifade edildi. Kalem kalem anlatılan mali durumun ardından kulüp yönetimi oy birliği ile ibra edildi.

BAŞKAN MUSTAFA AKGÖREN: ESKİŞEHİR, ŞEHİR OLARAK BU BORCUN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜCE, KUVVETE SAHİP

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, güncel borcun döviz yükselişlerine göre her gün değiştiğini söyledi. Acil borcun 130 milyon lira olduğunu ifade eden Akgören, “Bu rakam her gün değişiyor, bazen artıyor, bazen azalıyor. Dövizin artışı borcumuzu çok etkiliyor. Dörtte biri döviz borcumuz var. Döviz yükseldikçe borç yüzde 40’larda kendi kendine arttı. Hem de faiz işlemeye devam ediyor. Bu borcu temelden çözecek bir yol bulmamız gerekiyor. Şehir bir araya gelirse, odalar bir araya gelirse, taraftar bir araya gelirse bu borcun yüzde 50’ye kadar kapabiliriz diye düşünüyorum. Birçok alacaklı temsilcisiyle görüşerek bu sonuca ulaştık. Acil olan 230 milyon liranın tamamı değil, dertten derde sokan 130 milyon lira civarında. FIFA ve TFF’de bekleyen futbolcu, teknik kadro ve diğer personele borcumuz 130 milyon lira. Biz bunu 40-60 milyon lira ile kapatarak derdimizin yüzde 80’lik kısmından kurtulabilir. Sondaki kısım devlete olan borçlar. Şahıs olarak büyük para ama şehir için büyük para değil. Şehir kenetlense 2.5 saate bulunabilecek bir para. Eskişehir, şehir olarak bu borcun üstesinden gelebilecek güce, kuvvete sahip” dedi.