Eskişehirspor'un yeni başkanı Osman Taş oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Osman Taş seçildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Bilge Kosbatur üstlendi. Tek listeyle gidilen seçimde, başkanlık görevine Osman Taş getirildi.

Taş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kamuoyunda yakından tanınmadığını belirterek, kendisine karşı ön yargılı olunmamasını istedi.

Eskişehirspor'un artık önüne bakacağını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Biz Eskişehirli, Eskişehirsporlu'yuz. Eskişehirspor bir markadır. Kimsenin dilencisi değildir. Yeni yönetimimizin birçok projesi var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. 1965'te Almanya'ya göç eden babam, bize Eskişehir'i unutturmadı. Bunun için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar Eskişehir'e ve Eskişehirspor'a hizmet vereceğim. Bize bu imkanı veren Eskişehirspor camiasına teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin."

Konuşmanın ardından Taş, başkanlık mazbatasını divan başkanı Kosbatur'dan aldı.



