SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Eskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak

Eskişehirspor ve Bursaspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" adıyla bir dostluk maçı düzenleyecek.

Eskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak
Berker İşleyen

Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, sporseverleri yalnızca bir futbol maçına değil, bir fidan dikme seferberliğine tanıklık etmeye ve destek olmaya davet ediyor.

Biletlerin satışa çıktığı gün Eskişehirspor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri anında tükenirken Bursaspor taraftarları ise ilk 24 saatte 24.000 bilet alarak kampanyaya destek oldu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik projenin önemini, "Bursaspor ve Eskişehirspor sadece birer futbol kulübü değil, aynı zamanda şehirlerinin ve toplumun birer parçasıdır. Doğamıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu anlamlı projede Eskişehirspor ile omuz omuza vermekten gurur duyuyoruz." sözleriyle açıkladı.

İş birliğinin önemine dikkat çeken Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da, "Bizim dostluğumuz, sahadaki 90 dakikadan çok daha derindir. Söz konusu memleketimiz olduğunda hepimiz aynı takımdayız. Bu maç, yeşil sahalardan yanan ormanlarımıza uzanan bir umut köprüsü olacak. Futbolun birleştirici gücünü toplumsal fayda için harekete geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildiCrystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi
Cole Swider Anadolu Efes’teCole Swider Anadolu Efes’te
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıran açıklama! "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı istiyor"

Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıran açıklama! "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı istiyor"

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.