Tedesco'dan ilk kesik! Transfer edeceği bölgeyi açıkladı

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için yapılacak ilk takviye belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in görüşmesinden sol bek bölgesi için takviye kararı çıktı. Yönetim arayışlara hemen başladı.

ARCHIE VE LEVENT'TEN MEMNUN DEĞİL!

Sabah’ın yaptığı habere göre Domenico Tedesco’nun, Archie Brown ve Levent Mercan ikilisinden memnun kalmadığı belirtildi.

Ayrıca haberde, Brown’ın kiralık olarak gönderileceği bildirilirken Tedesco’nun Başakşehir maçına Levent Mercan ile başlayacağı kaydedildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ''Bugün kadroları yorumlarken Levent ve Brown arasında gidip gelme oldu burada. Yönetim de bunun farkında. Ben, Fenerbahçe’den yazın sol bek transferi bekliyorum. Çalışmalar da şimdiden başladı.'' ifadelerinde bulunmuştu.

GİT GİDE SÜRESİ DÜŞTÜ

Sezona Mourinho ile birlikte 90'ar dakika forma giyerek başlayan ve form grafiği yüksek seyreden Archie Brown ardından daha sonra formasını kaybetti. Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray karşılaşmalarında sırasıyla 1, 61, 10, 5, 34 ve 89 dakika forma giyen İngiliz futbolcu son dönemde Tedesco tarafından da maçlarda kesik yiyerek formasını kaybetti.

Öte yandan aynı maçlarda Archie Brown yerine oynayan Levent Mercan da 89, 29, 80, 85, 90 ve 1 dakika forma giydi.

