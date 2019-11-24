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İşte Eskişehir'in yeni başkanı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da, bugün düzenlenen Seçimli Genel Kurul ile yeni başkan Mustafa Akgören oldu.

İşte Eskişehir'in yeni başkanı

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda Eskişehirspor üyeleri başkanlık seçimi için bir kez daha bir araya geldi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelenen genel kurulun ardından bugün seçime tek liste ile giren 49 yaşındaki iş adamı Mustafa Akgören, siyah-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

"BU TAKIM DÜZGÜN YÖNETİLİRSE LİGDE KALIR"

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşma yapan Mustafa Akgören, doğru yönetildiği takdirde kulübün ligde kalacağını ifade etti. 5 yaşından beri Eskişehirspor’un peşinde olduğunu ifade eden Akgören, “Bugün sabah evden çıkarken eğer Eskişehirspor kulübü ne başkan olma projem olsaydı daha düzgün bir kıyafetle çıkardım. Kravat takmadığım için özür diliyorum. Arkadaşlarım sabah çağırdı. Toplantıda 45-50 arkadaş vardı. Orada Eskişehirspor kulübünde uzun zamandır ortalıkta gezen Eskişehirspor’la alakası olmayan, Eskişehirspor kuruluş tarihini bilmeyen, geçmişteki başarılarınızı bilmeyen, camiamızda bugüne kadar var olan ağabeylerimizi tanımayan insanların aday olacağını söylediler. Araştırdık. Gerçekten de olacaklarmış. 49 yaşındayım. 5 yaşından beri Eskişehirspor’un peşindeyim. Tribünlerinden yönetim kuruluna kadar yapmadığım görev kalmadı. Eskişehirspor bilincimiz, kültürümüz ve taraftarlığımız, birçok olumsuzlukları görmezden gelip kulübü bahsettiğim insanlara bırakmamak için böyle bir sorumluluk yükledi. Bu sıkıntılardan çıkmak kolay değil. İmkansız da değil. Bu takım düzgün yönetilirse ligde kalır. Yeter ki doğru yönetilsin” ifadelerini kullandı.

Kongre, zaman zaman gerginliklere sahne olsa da yeni başkan Mustafa Akgören’in mazbatasını divan kurulu üyelerinden alması ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Mustafa Akgören

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi inşallah ligde kalırsın es-es.ozledik ve gelin süper denen dandik lige.espana yapalım ????
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