Eskişehirspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Eskişehirspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Maddi açıdan yaşanan sıkıntılar Anadolu Efsanesi'nin elini kolunu bağlasa da, konulan hedefler için girişimler sürdürülüyor.
İlk olarak teknik direktörü belirlemek isteyen Es-Es, Ümit Özat ile tesislerde bir görüşme yapmıştı. Görüşmenin olumlu sonuçlanmaması üzerine, son günlerde Yılmaz Vural ismi ön plana alındı. 5 maç Eskişehirspor'un başına gelen tecrübeli teknik adam, takımın Spor Toto 1. Lig'den düşmesine müsaade etmemişti.
Sosyal medya sitelerinde görüşmelerin devam ettiği iddia edilirken, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Yılmaz Vural ile anlaşamadıklarını belirtti. Girişimlerin devam ettiğini aktaran Başkan Ünal, konulan şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini tekrar ifade etti.
Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!
Beşiktaşlı Adriano'ya Getafe talip oldu
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!
Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı
Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena
Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!
Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi
Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan
Okuyucu Yorumları 0 yorum