Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. son bölümde Alpaslan'dan Yaman'a büyük pusu! Yaman Korkmaz ölecek mi? EDHO 177. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 176. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Yavuz'u sorgulayan ve öldürmek üzere olan Alplaslan'a Hızır müdahale etti. Finalde ise Alpaslan adamlarıyla birlikte Yaman'ın aracının önünü kesti. Alpaslan'ın Yaman Korkmaz'a ne yapacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 22 Aralık Salı ekrana gelecek olan 177. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.

Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.