Çukur 107. son bölümde nefes kesen final sahnesi! Çukur'da Yamaç, Akın ve Cumali, Selim Koçovalı'nın intikamını böyle aldı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 14 Aralık Pazartesi akşamı 107. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur dizisine son bölümde Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet rolüyle Genco Özak da katıldı. Çukur'a hızlı bir giriş yapan Kulkan, Yamaç'tan intikam almak için hamile olan Nehir'i kaçırdı.

KULKAN ERDENET NEHİR'İ KAÇIRDI!

Yamaç'ı takip ettiren Kulkan, Yamaç'ın evden ayrılmasından sonra harekete geçti. Kulkan başına bir poşet geçirerek kaçırdığı Nehir'i Erdenetler'in yalısına getirdi. Nehir'in de Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenen Cengiz'in keyfi yerine gelirken, Nehir ve Efsun birbirlerini teselli ettiler.

ÇUKUR'DA YAMAÇ, CENGİZ ERDENET'İ ÇIPLAK AYAK BIRAKTI!

Çukur son bölümde Selim'in öldürülmesinden sonra Erdenetler'e karşı saldırıya geçen Yamaç'ın planıyla Cengiz Erdenet gafil avlandı.

Yamaç, Cengiz Erdenet'in yolunu kesti. Çukurlu gençler arabanın tekerlerini patlatırken Yamaç bu sefer kaç tane ilaç fabrikasının olduğunu sordu. Panikle arabadan çıkan Cengiz bindiği taksiyi sürenin Cumali'nin olduğundan habersizdi.