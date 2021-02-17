Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. son bölümde şok final sahnesi! Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 16 Şubat Salı akşamı 182. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm final sahnesinde, Alpaslan ensesinden vuruldu. Ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alpaslan kanlar içinde yerde kaldı.

LEVENT SÜLÜN EDHO'YA VEDA ETTİ

Yakın bir zamanda farklı bir dizide izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Levent Sülün, EDHO'daki performansıyla dikkat çekmişti. Fuat adlı karakterle Hızır ve masasının başına bela olan Levent Sülün, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.