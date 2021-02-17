Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. son bölümde şok final sahnesi! Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 16 Şubat Salı akşamı 182. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm final sahnesinde, Alpaslan ensesinden vuruldu. Ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alpaslan kanlar içinde yerde kaldı.
Yakın bir zamanda farklı bir dizide izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Levent Sülün, EDHO'daki performansıyla dikkat çekmişti. Fuat adlı karakterle Hızır ve masasının başına bela olan Levent Sülün, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.
Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.
Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.
İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.
Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister.
İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.
Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.
Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.
Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
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