Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki bomba transfer! Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin EDHO'ya katıldı

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin de katıldı.

İki oyuncu kontrgerillayı yöneten, Amerika'nın emrindeki adamlara hayat verecek.

BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?

Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 tarihinde Ordu, Kirazdere'de doğmuştur. Elif Engin ve Elifsude Çakır adlarında iki kız kardeşi vardır. Ordu Lisesi'nden 1983 yılında mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından beri tiyatro ile iç içedir. Öğrencilik yıllarında TRT de okul harçlığını çıkarmak için seslendirme çalışmalarına başladı.

1969 Yılında ailesi Almanya'nın Stuttgart kentine taşındı, bu sebeple çocukluğu Almanya'da geçti. Ordu şehir tiyatrolarında görev yaparken Gencay Gürün'ün teklifi ile İstanbul şehir tiyatrolarına geçti. yıllarca Savaş Dinçel'in asistanlığını yaptı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra başarılı bir yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.