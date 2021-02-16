Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki bomba transfer! Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin EDHO'ya katıldı

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin de katıldı.
İki oyuncu kontrgerillayı yöneten, Amerika'nın emrindeki adamlara hayat verecek.
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 tarihinde Ordu, Kirazdere'de doğmuştur. Elif Engin ve Elifsude Çakır adlarında iki kız kardeşi vardır. Ordu Lisesi'nden 1983 yılında mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından beri tiyatro ile iç içedir. Öğrencilik yıllarında TRT de okul harçlığını çıkarmak için seslendirme çalışmalarına başladı.
1969 Yılında ailesi Almanya'nın Stuttgart kentine taşındı, bu sebeple çocukluğu Almanya'da geçti. Ordu şehir tiyatrolarında görev yaparken Gencay Gürün'ün teklifi ile İstanbul şehir tiyatrolarına geçti. yıllarca Savaş Dinçel'in asistanlığını yaptı.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra başarılı bir yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.
Bahtiyar Engin, 2006 yılının Aralık ayında; Yıldıray Şahinler, Levent Üzümcüve Kemal Kocatürk ile beraber İstanbul Halk Tiyatrosu'nu kurdular.
Crysis & Crysis Warhead adlı PC oyununda "Psycho" adlı karakteri seslendirdi.
2006 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi ve yönetmeni Cem Yılmaz olan "Hokkabaz" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Kemal İnci, Gürgen Öz, Ezgi Mola, Sinasi Yurtsever ile birlikte rol aldı.
2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" dizisinde oynadı.
Bahtiyar Engin, İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almış olup, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Şimdi ise İstanbul Halk Tiyatrosunda oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaktadır.
Bahtiyar Engin, 4 Eylül 2004 tarihinde nişanlandığı Serap Hamşioğlu ile evlendi.
Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydınıMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Caner Kurtaran, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.
2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Özge Özberk, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Begüm Birgören, Saygın Soysal, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat başrollerde oynarken, Caner Kurtaran Öğretmen Mehmet karakterini canlandırmıştır.
2006 - 2007 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.
2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide Semih karakterini canlandırırken Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören,Emre Kızılırmak ile birlikte rol aldı.
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