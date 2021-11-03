Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitince Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı dizisine katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayından kaldırılırken, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddia edildi.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için Oktay Kaynarca iddiaları gündeme geldi.

Süperhaber'in haberine göre; Oktay Kaynarca ile kısa sürede bir anlaşma yapılarak, Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı’na katılması bekleniyor.

Konuyla alakalı ne Oktay Kaynarca cephesinden ne de yapım ekibinden bir açıklama gelmedi. Öte yandan, Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi ile yeniden ekrana döneceği de konuşuluyordu.

