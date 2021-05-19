Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet ve Didem öldü mü? EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan'dan veda mesajı

Gizem Arıkan paylaşımında "Dido’m iyi ki beni buldun. Fırtına gibi gelip çiçek gibi gidiyorsun. Böyle kaliteli bi işin içinde olduğum için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi anlatamam.Bana bu fırsatı veren güvenen Dido’yu emanet eden senaristlerimize, yapıma, yönetmenlerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Saldırıda ağır yaralanan Didem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Didem'in ölüm haberi Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. Didem'in babası Haşmet Façalı ise kızının ölümüyle kendisini kaybetti. Dizide Didem karakterini canlandıran Gizem Arıkan ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Düşmanları ise korkunç bir plan kurdu. Düğün sonrasında Hızır Ali ve Didem'in içinde olduğu araç pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu.

Oktay Kaynarca , Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi , 18 Mayıs Salı akşamı 195. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evlendi.

HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

EDHO son bölüm final sahnesinde ise Haşmet Façalı vurularak ağır yaralandı. Hızır'ın yanına koştuğu Haşmet kanlar içinde yerde kaldı. Dizide usta oyuncu Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Haşmet'in ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Turgut Tunçalp, dizide kızı Didem'i canlandıran Gizem Arıkan için Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Usta oyuncu paylaşımında "Canım kızım. Yolun bahtın açık olsun" notunu yazdı.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

