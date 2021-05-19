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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet ve Didem öldü mü? EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan'dan veda mesajı

19.05.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde evlenen Hızır Ali ve Didem'e saldırı yapıldı. Gizem Arıkan'ın canlandırdığı Didem karakteri son bölümde öldü. EDHO final sahnesinde Haşmet Façalı şoku yaşandı. Kızının ölümüyle yıkılan Haşmet vurularak ağır yaralandı. Turgut Tunçalp'ın canlandırdığı Haşmet Façalı'nın ise ölüp ölmediği ise merak konusu oldu. Diziden ayrılan Gizem Arıkan'dan da veda paylaşımı geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet ve Didem öldü mü? EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan'dan veda mesajı

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 18 Mayıs Salı akşamı 195. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evlendi.

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Düşmanları ise korkunç bir plan kurdu. Düğün sonrasında Hızır Ali ve Didem'in içinde olduğu araç pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu.

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GİZEM ARIKAN BÖYLE VEDA ETTİ!

Saldırıda ağır yaralanan Didem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Didem'in ölüm haberi Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. Didem'in babası Haşmet Façalı ise kızının ölümüyle kendisini kaybetti. Dizide Didem karakterini canlandıran Gizem Arıkan ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

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Gizem Arıkan paylaşımında "Dido’m iyi ki beni buldun. Fırtına gibi gelip çiçek gibi gidiyorsun. Böyle kaliteli bi işin içinde olduğum için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi anlatamam.Bana bu fırsatı veren güvenen Dido’yu emanet eden senaristlerimize, yapıma, yönetmenlerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

EDHO son bölüm final sahnesinde ise Haşmet Façalı vurularak ağır yaralandı. Hızır'ın yanına koştuğu Haşmet kanlar içinde yerde kaldı. Dizide usta oyuncu Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Haşmet'in ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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Turgut Tunçalp, dizide kızı Didem'i canlandıran Gizem Arıkan için Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Usta oyuncu paylaşımında "Canım kızım. Yolun bahtın açık olsun" notunu yazdı.

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EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

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Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

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Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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