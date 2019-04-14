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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Haşmet'e şok operasyon! EDHO 133. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.04.2019 23:50 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Façalılar ve Çakırbeyliler'e Mesut tarafından operasyon yapılıyor. Evleri basılan Hızır Çakırbeyli ve Haşmet içeri alınıyor. İlyas'ın vurduğu Akif'in ise yaşadığı ortaya çıkıyor. İlyas ve Behzat ise Mesut'u çağırması için Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ediyor. Peki Hızır nasıl kurtulacak? EDHO'da Mesut ölüyor mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 16 Nisan Salı ekrana gelecek olan 133. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde İlyas'ın dürbünle tüfekle vurduğu Akif'in giydiği çelik yelek sayesinde kurtulduğu ortaya çıkıyor. Mesut ise Akif'e 'Bu kurşunlar sana değil bana sıkıldı. Hepsinin defteri dürülecek' diyor. Operasyon emri veren Mesut, Çakırbeyliler ve Façalılar'ın evlerini basıyor. Haşmet ve Hızır yaka paça götürülüyor. İlyas ise Ünal Kaplan'ın yanına giderek Mesut'u çağırmasını istiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Masada şüphe rüzgarları eserken, Ünal Kaplan Zeki'ye çalışan zayıf halkanın ortaya çıkarılabilmesi için düşmanla anlaşma yapılması gerektiğini savundu. Zeki, Haşmet'e kendisine tabi olması halinde haraç vermesi gerektiğini söyledi. Hızır ise aralarında Zeki'yle görüşen birileri olduğunu anladı ve masada Haşmet'e çok sert uyarıda bulundu. Final sahnesinde ise İlyas, Akif'ten intikamını aldı.

Ferman sayesinde Çakırbeylilerden bir adım önde hareket eden Zeki, çıkan çatışmadan yine sağ salim kurtulmayı başaracaktır. Zeki'nin kurduğu çift taraflı tuzaktan Façalılar da paylarına düşeni alacaklardır. İçlerinde bir sızma olduğuna artık tam anlamıyla emin olan masa üyeleri, birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Ünal Kaplan, Zeki'ye çalışan zayıf halkanın bir an önce ortaya çıkarabilmesi için düşmanla anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini savunurken, Hızır da bunun takibinin Façalılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünmektedir. Nitekim Haşmet ile tekrar bir araya gelmek için fırsat yakalayan Zeki, elinde tuttuğu bir ganimet karşılığında haraç istemeye devam eder. Yapılan anlaşma sonucunda Sivrilere giden paraları takibe alarak Yavuz'u tekrar ele geçiren Çakırbeyliler, haine ulaşmaya çok yaklaşmışken hayatından endişe eden Ferman bunun olmasına izin vermeyecektir.

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